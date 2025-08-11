Дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в России — видео
Проиcшествия
Дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в России — видео

бавовна
Источник:  online.ua

Ранним утром 11 августа россияне снова начали жаловаться на взрывы. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ.

Главные тезисы

  • Дроны совершили нападение на Арзамасский приборостроительный завод, производителя приборов для авиационной и космической отраслей, вызвав серию взрывов и одну смерть.
  • Официальные лица подтвердили целью ударов дронов стали местные промпредприятия, возможно, в том числе военные заводы в Дзержинске.

Россияне жалуются на взрывы в районе Арзамасского приборостроительного завода

Атака дронов началась около 3:55. В тот момент в небе прогремели три хлопка и один мощный взрыв.

По словам очевидцев, они насчитали минимум 5 дронов, добавив, что они летели очень низко.

В городе было от 4 до 7 взрывов. Вскоре в ряде других Telegram-каналов появились видео, на которых, как утверждается, был один из прилетов по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ).

Один человек погиб и двое пострадали во время атаки БgЛА на промзоны Нижегородской области этой ночью. Целью ударов стали местные промпредприятия. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

В частности, вторым местом, куда целили БпЛА, может быть промзона в Дзержинске, где расположены военные заводы.

Отметим, что Арзамасский приборостроительный завод — это предприятие, выпускающее приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукция гражданского назначения.

Этот завод разрабатывает и производит гироскопические устройства, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

