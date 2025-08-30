Немецкая компания Quantum Systems производит дроны в Украине на секретных заводах

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems развернул в Украине сеть секретных заводов, где ежемесячно производят около 80 разведывательных дронов модели Vector.

Quantum Systems производит дроны в Украине на секретных заводах

По словам управляющего директора Quantum Systems Ukraine Александра Бережного, компания уже несколько лет реализует совместное производство в Украине, в то время как другие только начинают обсуждать такие проекты.

Производственные мощности расположены в разных регионах страны, что позволяет снизить риски в связи с возможными ударами российских ракет по оборонным объектам. Поделиться

Параллельно компания развивает производство дронов в Германии, США и Австралии. В Германии ежемесячный объем производства составляет около 120 единиц.

Компания Quantum Systems производит дроны Vector в Украине с апреля 2024 года. Новая версия дрона Vector оснащена искусственным интеллектом и акустическим сенсором, способным обнаруживать артиллерийские позиции противника по звуку на большом расстоянии. Дроны уже проходят испытания в сотрудничестве с украинским ракетно-артиллерийским командованием.

Директор по развитию бизнеса Quantum Маттиас Лена отметил, что именно боевые действия в Украине стали ключевым фактором развития дроновых технологий.

По его словам, индустрия дронов развивается не в Кремниевой долине, а в Донбассе.

Ранее также стало известно, что Quantum Systems разрабатывает для сил обороны Украины новый беспилотник-носитель FPV под названием Sparta, который имеет дальность полета 200 км.