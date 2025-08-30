Немецкая компания Quantum Systems производит дроны в Украине на секретных заводах

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems развернул в Украине сеть секретных заводов, где ежемесячно производят около 80 разведывательных дронов модели Vector.
Главные тезисы
- Quantum Systems производит разведывательные дроны модели Vector на секретных заводах в Украине, выпуская около 80 единиц в месяц.
- Новая версия дрона Vector оснащена искусственным интеллектом и акустическим сенсором для обнаружения артиллерийских позиций противника по звуку на большие расстояния.
Quantum Systems производит дроны в Украине на секретных заводах
По словам управляющего директора Quantum Systems Ukraine Александра Бережного, компания уже несколько лет реализует совместное производство в Украине, в то время как другие только начинают обсуждать такие проекты.
Параллельно компания развивает производство дронов в Германии, США и Австралии. В Германии ежемесячный объем производства составляет около 120 единиц.
Компания Quantum Systems производит дроны Vector в Украине с апреля 2024 года. Новая версия дрона Vector оснащена искусственным интеллектом и акустическим сенсором, способным обнаруживать артиллерийские позиции противника по звуку на большом расстоянии. Дроны уже проходят испытания в сотрудничестве с украинским ракетно-артиллерийским командованием.
Директор по развитию бизнеса Quantum Маттиас Лена отметил, что именно боевые действия в Украине стали ключевым фактором развития дроновых технологий.
По его словам, индустрия дронов развивается не в Кремниевой долине, а в Донбассе.
Ранее также стало известно, что Quantum Systems разрабатывает для сил обороны Украины новый беспилотник-носитель FPV под названием Sparta, который имеет дальность полета 200 км.
