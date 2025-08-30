Немецкая компания Quantum Systems производит дроны в Украине на секретных заводах
Категория
Экономика
Дата публикации

Немецкая компания Quantum Systems производит дроны в Украине на секретных заводах

Вектор
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems развернул в Украине сеть секретных заводов, где ежемесячно производят около 80 разведывательных дронов модели Vector.

Главные тезисы

  • Quantum Systems производит разведывательные дроны модели Vector на секретных заводах в Украине, выпуская около 80 единиц в месяц.
  • Новая версия дрона Vector оснащена искусственным интеллектом и акустическим сенсором для обнаружения артиллерийских позиций противника по звуку на большие расстояния.

Quantum Systems производит дроны в Украине на секретных заводах

По словам управляющего директора Quantum Systems Ukraine Александра Бережного, компания уже несколько лет реализует совместное производство в Украине, в то время как другие только начинают обсуждать такие проекты.

Производственные мощности расположены в разных регионах страны, что позволяет снизить риски в связи с возможными ударами российских ракет по оборонным объектам.

Параллельно компания развивает производство дронов в Германии, США и Австралии. В Германии ежемесячный объем производства составляет около 120 единиц.

Компания Quantum Systems производит дроны Vector в Украине с апреля 2024 года. Новая версия дрона Vector оснащена искусственным интеллектом и акустическим сенсором, способным обнаруживать артиллерийские позиции противника по звуку на большом расстоянии. Дроны уже проходят испытания в сотрудничестве с украинским ракетно-артиллерийским командованием.

Директор по развитию бизнеса Quantum Маттиас Лена отметил, что именно боевые действия в Украине стали ключевым фактором развития дроновых технологий.

По его словам, индустрия дронов развивается не в Кремниевой долине, а в Донбассе.

Ранее также стало известно, что Quantum Systems разрабатывает для сил обороны Украины новый беспилотник-носитель FPV под названием Sparta, который имеет дальность полета 200 км.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в России — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области РФ — видео
бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские дроны-камикадзе уничтожили технику оккупантов РФ на Покровском направлении — видео
ОСГВ "Днепр"
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?