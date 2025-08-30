"Літній наступ армії РФ провалився". У ЗСУ окреслили ситуацію на полі бою
"Літній наступ армії РФ провалився". У ЗСУ окреслили ситуацію на полі бою

ЗСУ
Read in English
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Попри агресивні дії ворога та угруповання військ на Покровському напрямку у 100 тис. осіб, міста Покровськ, Часів Яр і Торецьк росіяни не взяли впродовж літньої кампанії.

Головні тези:

  • Літня наступальна кампанія армії РФ закінчилася провалом, попри угрупування військ на Покровському напрямку у 100 тис осіб.
  • Українські ЗСУ змогли відбити агресивні дії ворога та утримати міста Покровськ, Часів Яр і Торецьк від захоплення.
  • Армія РФ планувала вторгнення зі суші через південь, але українські військові успішно протистояли атакам та стримали агресорів.

У ЗСУ повідомили про провал літньої наступальної кампанії РФ

Про це в телеефірі сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Росія зосередила свого часу для повномасштабного вторгнення до України армію у 190 тис. Зараз тільки на Покровському напрямку знаходиться озброєна група у 100 тис осіб. Населення міста Покровськ до війни, якщо я правильно пам'ятаю, було 60 тис. Менше з тим літня кампанія триває, підходить до завершення. Попри дуже агресивні дії, попри те, що в деяких моментах вдалося протиснути українські позиції, ніякої швидкої перемоги у росіян немає. Місто Покровськ взяти не вдалося. Місто Часів Яр вдалося взяти тільки у фантазіях самого Путіна, із містом Торецьк — та ж сама історія. Триває бій.

Віктор Трегубов

Речник ОСУВ “Дніпро”

Трегубов зауважив, що українській стороні важко стримувати таку велику армію. Водночас українські військові доводять всьому світові, що РФ не є великою військовою державою, оскільки велике збройне угруповання не змогло досягти поставлених цілей.

Речник нагадав, що плани росіян полягають у тому, щоб взяти Покровськ, з півдня через Дружківку та Костянтинівку підбиратися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Третя ціль — закріпитися в межах Дніпропетровської області.

Речник також поінформував, що росіянам вдалося потіснити українські сили поблизу Серебрянського лісництва. Він наголосив, що тривають бої саме за територію, оскільки від цього об'єкта там нічого не залишилося.

