Несмотря на агрессивные действия врага и группировки войск на Покровском направлении в 100 тыс. человек, города Покровск, Часов Яр и Торецк россияне не приняли летнюю кампанию.

У ВСУ сообщили о провале летней наступательной кампании РФ

Об этом в телеэфире сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

Россия сосредоточила свое время для полномасштабного вторжения в Украину армию в 190 тыс. Сейчас только на Покровском направлении находится вооруженная группа в 100 тыс человек. Население города Покровска до войны, если я правильно помню, было 60 тыс. Меньше с тем летняя кампания продолжается, подходит к завершению. Несмотря на очень агрессивные действия, несмотря на то, что в некоторых моментах удалось протолкнуть украинские позиции, никакой скорой победы у россиян нет. Город Покровск взять не удалось. Город Времен Яр удалось взять только в фантазиях самого Путина, с городом Торецк — та же история. Идет бой. Виктор Трегубов Спикер ОСУВ "Днепр"

Трегубов отметил, что украинской стороне трудно сдерживать столь великую армию. В то же время, украинские военные доказывают всему миру, что РФ не является большим военным государством, поскольку большая вооруженная группировка не смогла достичь поставленных целей.

Спикер напомнил, что планы россиян заключаются в том, чтобы взять Покровск, с юга через Дружковку и Константиновку подбираться к Славянско-Краматорской агломерации. Третья цель — закрепиться в пределах Днепропетровской области.

Спикер также проинформировал, что россиянам удалось потеснить украинские силы вблизи Серебрянского лесничества. Он подчеркнул, что продолжаются бои именно на территории, поскольку от этого объекта там ничего не осталось.