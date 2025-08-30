Несмотря на агрессивные действия врага и группировки войск на Покровском направлении в 100 тыс. человек, города Покровск, Часов Яр и Торецк россияне не приняли летнюю кампанию.
Главные тезисы
- Летнее наступление армии России в Украине завершилось провалом, несмотря на силовую группировку в 100 тыс человек под Покровском.
- Украинские Вооруженные Силы успешно отразили агрессивные действия противника и удержали города от захвата.
У ВСУ сообщили о провале летней наступательной кампании РФ
Об этом в телеэфире сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.
Трегубов отметил, что украинской стороне трудно сдерживать столь великую армию. В то же время, украинские военные доказывают всему миру, что РФ не является большим военным государством, поскольку большая вооруженная группировка не смогла достичь поставленных целей.
Спикер напомнил, что планы россиян заключаются в том, чтобы взять Покровск, с юга через Дружковку и Константиновку подбираться к Славянско-Краматорской агломерации. Третья цель — закрепиться в пределах Днепропетровской области.
Спикер также проинформировал, что россиянам удалось потеснить украинские силы вблизи Серебрянского лесничества. Он подчеркнул, что продолжаются бои именно на территории, поскольку от этого объекта там ничего не осталось.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-