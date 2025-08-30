Покровское и Лиманское направления остаются самыми горячими на фронте
Покровское и Лиманское направления остаются самыми горячими на фронте

Генштаб ВСУ
танк
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 104 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Покровское и Лиманское направления восточной Украины остаются самыми напряженными на фронте.
  • Российские захватчики продолжают активные атаки на позиции украинских защитников, нанося артиллерийские обстрелы и авиационные удары.

Актуальная ситуация на фронте 30 августа

Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили пять атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиационных бомб и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе одну — из реактивных систем залпового огня.

  • Наши воины сегодня остановили четыре атаки и еще одна атака врага продолжается в районе населенных пунктов Волчанск и Каменка на Южно-Слобожанском направлении.

  • На Купянском направлении агрессор шесть раз совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск. До сих пор длится три боестолкновения.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодец, Диброва, в сторону населенных пунктов Шандриголово, Дроновка. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

  • На Северском направлении Силы обороны отразили одну атаку. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки.

  • В Торецком направлении в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр и Полтавка наши воины остановили пять наступательных действий врага.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное Золотой колодец. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже 33 атаки.

  • Сегодня в Новопавловском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Малиевка, Шевченко, Зеленое Поле, в направлении населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении — оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

