Покровское и Лиманское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили пять атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиационных бомб и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе одну — из реактивных систем залпового огня.

Наши воины сегодня остановили четыре атаки и еще одна атака врага продолжается в районе населенных пунктов Волчанск и Каменка на Южно-Слобожанском направлении.