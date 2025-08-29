ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток
ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 56.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ вдоль всей линии фронта.
  • Общее количество боевых столкновений составляет 56, с вражескими атаками и обстрелами на позиции украинских защитников.
  • На различных направлениях произошли боестолкновения и авиационные удары, но вооруженные силы удачно отразили агрессию врага.

Актуальная ситуация на фронте 29 августа

Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.08.2025 о российском вторжении предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три управляемых авиабомба, а также осуществил 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили четыре атаки на позиции наших войск в районе Глубокого и в сторону Фиголовки, Кутьковки. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении враг четырежды пытался штурмовать позиции украинских подразделений в сторону Купянска, два боестолкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении сегодня агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Карповка, Колодец и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григоровки. Сейчас продолжаются семь боестолкновений.

  • На Северском направлении противник дважды пытался идти вперед у Григоровки и Переездного — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отражены.

  • На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку в направлении Васюковки.

  • На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Щербиновки, Торецка и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Екатериновка, Русин Яр, Полтавка. Два из шести боестолкновений продолжаются.

  • На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Зверевое, Котлино, Удачное и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки. Бои продолжаются в двух локациях.

  • На Новопавловском направлении наши защитники отразили пять атак врага в районе населенного пункта Воскресенка и в сторону Филиала, Александрограда.

  • На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Авиаудар подвергся населенному пункту Белогорья.

  • На Ореховском направлении противник дважды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районах Нестерянки и Степного.

  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили один вражеский штурм. Авиация врага ударила в районах населенных пунктов Львов и Ольговка.

