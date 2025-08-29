ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 56.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ вдоль всей линии фронта.
- Общее количество боевых столкновений составляет 56, с вражескими атаками и обстрелами на позиции украинских защитников.
- На различных направлениях произошли боестолкновения и авиационные удары, но вооруженные силы удачно отразили агрессию врага.
Актуальная ситуация на фронте 29 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.08.2025 о российском вторжении предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три управляемых авиабомба, а также осуществил 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили четыре атаки на позиции наших войск в районе Глубокого и в сторону Фиголовки, Кутьковки. Два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении враг четырежды пытался штурмовать позиции украинских подразделений в сторону Купянска, два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении сегодня агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Карповка, Колодец и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григоровки. Сейчас продолжаются семь боестолкновений.
На Северском направлении противник дважды пытался идти вперед у Григоровки и Переездного — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отражены.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку в направлении Васюковки.
На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Щербиновки, Торецка и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Екатериновка, Русин Яр, Полтавка. Два из шести боестолкновений продолжаются.
На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Зверевое, Котлино, Удачное и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки. Бои продолжаются в двух локациях.
На Новопавловском направлении наши защитники отразили пять атак врага в районе населенного пункта Воскресенка и в сторону Филиала, Александрограда.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Авиаудар подвергся населенному пункту Белогорья.
На Ореховском направлении противник дважды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районах Нестерянки и Степного.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили один вражеский штурм. Авиация врага ударила в районах населенных пунктов Львов и Ольговка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-