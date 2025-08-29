ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.08.2025 о российском вторжении предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три управляемых авиабомба, а также осуществил 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили четыре атаки на позиции наших войск в районе Глубокого и в сторону Фиголовки, Кутьковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг четырежды пытался штурмовать позиции украинских подразделений в сторону Купянска, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Карповка, Колодец и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григоровки. Сейчас продолжаются семь боестолкновений.

На Северском направлении противник дважды пытался идти вперед у Григоровки и Переездного — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отражены.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку в направлении Васюковки.