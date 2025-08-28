Ситуация на фронте — ВСУ отразили 60 штурмов армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — ВСУ отразили 60 штурмов армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 60.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили 60 штурмов армии РФ по всей линии фронта.
  • Противник совершил множество атак и авиационных ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Актуальная ситуация на фронте 28 августа

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.08.2025 о российском вторжении предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боестолкновения. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Глубокого и Волчанска.

  • На Купянском направлении враг трижды пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Голубовки и Загрызового, два боестолкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются десять боестолкновений.

  • На Северском направлении противник дважды пытался идти вперед у Григоровки и Переездного — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отражены.

  • На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку в направлении Ступочек.

  • На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районе Щербиновки.

  • На Покровском направлении сегодня враг 24 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Сухой Яр, Даченское, Зверевое, Удачное, Ореховое и Новоукраинка. Бои продолжаются в двух локациях.

  • На Новопавловском направлении наши защитники отбивают три атаки врага в районах населённых пунктов Воскресенка, Малиевка и Запорожское.

  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили один вражеский штурм. Авиация врага ударила по Казацкому.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какая актуальная ситуация на фронте — cводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 150 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 880 оккупантов и более 40 артсистем РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 880 оккупантов и более 40 артсистем РФ в течение суток

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?