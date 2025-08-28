Ситуация на фронте — ВСУ отразили 60 штурмов армии РФ

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 60.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ отразили 60 штурмов армии РФ по всей линии фронта.
- Противник совершил множество атак и авиационных ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Актуальная ситуация на фронте 28 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.08.2025 о российском вторжении предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боестолкновения. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении враг трижды пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Голубовки и Загрызового, два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются десять боестолкновений.
На Северском направлении противник дважды пытался идти вперед у Григоровки и Переездного — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отражены.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку в направлении Ступочек.
На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районе Щербиновки.
На Покровском направлении сегодня враг 24 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Сухой Яр, Даченское, Зверевое, Удачное, Ореховое и Новоукраинка. Бои продолжаются в двух локациях.
На Новопавловском направлении наши защитники отбивают три атаки врага в районах населённых пунктов Воскресенка, Малиевка и Запорожское.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили один вражеский штурм. Авиация врага ударила по Казацкому.
