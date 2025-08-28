Ситуация на фронте — ВСУ отразили 60 штурмов армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.08.2025 о российском вторжении предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боестолкновения. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг трижды пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Голубовки и Загрызового, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются десять боестолкновений.

На Северском направлении противник дважды пытался идти вперед у Григоровки и Переездного — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отражены.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку в направлении Ступочек.