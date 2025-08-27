ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 150 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 150 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

С начала суток произошло 110 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемых авиабомба. Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3554 артиллерийских обстрела.

Главные тезисы

  • В рамках военных действий на Покровском направлении произошло более 110 боевых столкновений за сутки.
  • Российские оккупанты нанесли 56 авиационных ударов и применили 84 управляемых авиабомб против позиций украинских войск.
  • Украинские военные успешно обезвредили более 150 оккупантов, включая вооружение и беспилотные летательные аппараты.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 27.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действия.

Активность российских оккупантов зафиксирована в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Молодежское, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Луч, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск. Одно боевое столкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 151 оккупанта, из которых 107 — безвозвратно.

Также наши защитники обезвредили боевую бронированную машину, пушку, семь автомобилей, мотоцикл, 84 беспилотных летательных аппарата и вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

