Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали почти 100 оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали почти 100 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Украинские защитники продолжают решительно отражать попытки противника продвинуться вглубь территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая его силы по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Украинские защитники продолжают решительно действовать на Покровском направлении, ликвидируя почти 100 оккупантов РФ.
  • С начала суток произошло 128 боевых столкновений, где украинские силы успешно сдерживали врага.
  • Российские захватчики применили ракетные удары, авиационные бомбардировки, обстрелы и дроны-камикадзе, однако украинские защитники нейтрализовали их действия.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 24.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики по всем направлениям фронта нанесли один ракетный и 52 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 76 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1789 дронов-камикадзе и совершили 2978 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала суток на Покровском направлении россияне 38 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лисовка, Зверевое и в сторону населенных пунктов Родинское.

В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении были обезврежены 143 кафира, из которых 99 — безвозвратно.

Кроме того, уничтожены два состава горюче-смазочных материалов, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один вражеский автомобиль.

