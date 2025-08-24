Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали почти 100 оккупантов РФ

Украинские защитники продолжают решительно отражать попытки противника продвинуться вглубь территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая его силы по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские защитники продолжают решительно действовать на Покровском направлении, ликвидируя почти 100 оккупантов РФ.
- С начала суток произошло 128 боевых столкновений, где украинские силы успешно сдерживали врага.
- Российские захватчики применили ракетные удары, авиационные бомбардировки, обстрелы и дроны-камикадзе, однако украинские защитники нейтрализовали их действия.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 24.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики по всем направлениям фронта нанесли один ракетный и 52 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 76 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1789 дронов-камикадзе и совершили 2978 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
С начала суток на Покровском направлении россияне 38 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лисовка, Зверевое и в сторону населенных пунктов Родинское.
В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении были обезврежены 143 кафира, из которых 99 — безвозвратно.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-