Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували майже 100 окупантів РФ

Українські захисники продовжують рішуче відбивати спроби противника просунутися вглиб території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи його сили по всій лінії фронту. Загалом, від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 24.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники на всіх напрямках фронту завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосували одну ракету й скинули 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1789 дронів-камікадзе та здійснили 2978 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 38 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ.

Наразі тривають два бойові зіткнення.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 143 окупанти, з яких 99 — безповоротно.