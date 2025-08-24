Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували майже 100 окупантів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували майже 100 окупантів РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Українські захисники продовжують рішуче відбивати спроби противника просунутися вглиб території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи його сили по всій лінії фронту. Загалом, від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • ЗСУ рішуче відбивають спроби російського війська просунутися на Покровському напрямку.
  • За добу відбулося 128 бойових зіткнень, під час яких українські захисники були успішні.
  • Наразі тривають два бойові зіткнення, під час яких сили оборони стримують ворожі штурми.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 24.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники на всіх напрямках фронту завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосували одну ракету й скинули 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1789 дронів-камікадзе та здійснили 2978 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 38 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ.

Наразі тривають два бойові зіткнення.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 143 окупанти, з яких 99 — безповоротно.

Крім того, знищено два склади паливно-мастильних матеріалів, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та один ворожий автомобіль.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових на Покровському напрямку — яка ситуація
окупанти РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували майже 70 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили понад 80 окупантів РФ
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?