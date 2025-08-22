Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили понад 80 окупантів РФ

Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 22.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

З початку доби відбулося 107 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету та скинув 79 КАБів. Крім того, застосував 1419 дронів-камікадзе, здійснив 3033 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

Три бойових зіткнення досі тривають. Поширити

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 53 окупанти та поранили 41.