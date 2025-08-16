ЗСУ знешкодили майже 140 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 16 серпня

Оперативна інформація станом на 22:00 16.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 83 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1699 дрони-камікадзе та здійснили 4258 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер. Поширити

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 139 окупантів, із них 91 – безповоротно.

Також українські воїни знищили артилерійську систему, сім автомобілів та 18 БпЛА.

Пошкоджено артилерійську систему, три автомобілі, десять укриттів для особового складу та пункт управління БпЛА окупантів.