ВСУ обезвредили почти 140 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 126 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- На Покровском направлении продолжается борьба между украинскими защитниками и противником, который пытается продвигаться вглубь территории.
- За последние сутки украинскими военными было обезврежено 139 оккупантов, из которых 91 — безвозвратно.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 16 августа
Оперативная информация по состоянию на 22:00 16.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня российские войска нанесли 48 авиационных ударов, сбросив 83 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1699 дронов-камикадзе и совершили 4258 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 139 окупантов, из них 91 — безвозвратно.
Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, семь автомобилей и 18 БПЛА.
Повреждена артиллерийская система, три автомобиля, десять укрытий для личного состава и пункт управления БпЛА окупантов.
