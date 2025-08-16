ВСУ обезвредили почти 140 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 126 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 16 августа

Оперативная информация по состоянию на 22:00 16.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли 48 авиационных ударов, сбросив 83 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1699 дронов-камикадзе и совершили 4258 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Лисовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Муравко и Филиал. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор. Поделиться

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 139 окупантов, из них 91 — безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, семь автомобилей и 18 БПЛА.

Повреждена артиллерийская система, три автомобиля, десять укрытий для личного состава и пункт управления БпЛА окупантов.