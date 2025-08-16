ВСУ обезвредили почти 140 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
ВСУ обезвредили почти 140 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Всего с начала этих суток на фронте произошло 126 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении продолжается борьба между украинскими защитниками и противником, который пытается продвигаться вглубь территории.
  • За последние сутки украинскими военными было обезврежено 139 оккупантов, из которых 91 — безвозвратно.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 16 августа

Оперативная информация по состоянию на 22:00 16.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли 48 авиационных ударов, сбросив 83 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1699 дронов-камикадзе и совершили 4258 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Лисовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Муравко и Филиал. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 139 окупантов, из них 91 — безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, семь автомобилей и 18 БПЛА.

Повреждена артиллерийская система, три автомобиля, десять укрытий для личного состава и пункт управления БпЛА окупантов.

