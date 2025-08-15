Силы обороны Украины зачистили от российских ДРГ Покровск — видео

Украинские бойцы очистили Покровск Донецкой области от российских диверсионно-разведывательных групп (ДРХ). Защитники показали, как город смотрится сегодня.

ВСУ зачистили Покровск от российских ВРГ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и россиян. В городе работают украинские военные, перемещаются местные жители. Поделиться

В то же время, передвижение по самому городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные готовят наступательные действия по трем направлениям — Запорожскому, Покровскому и Новопавловскому. В те районы оккупанты опрокинут силы из других направлений.

В то же время следует отметить, что Покровское направление уже долгое время является самым горячим участком фронта.