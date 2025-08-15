Силы обороны Украины зачистили от российских ДРГ Покровск — видео

Украинские бойцы очистили Покровск Донецкой области от российских диверсионно-разведывательных групп (ДРХ). Защитники показали, как город смотрится сегодня.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно освободили город Покровск от российских диверсионно-разведывательных групп.
- Операция проведена с участием 7-го корпуса ДШУ, что позволило полностью избавить город от вражеских сил.
ВСУ зачистили Покровск от российских ВРГ
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В то же время, передвижение по самому городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные готовят наступательные действия по трем направлениям — Запорожскому, Покровскому и Новопавловскому. В те районы оккупанты опрокинут силы из других направлений.
В то же время следует отметить, что Покровское направление уже долгое время является самым горячим участком фронта.
