Сили оборони України зачистили від російських ДРГ Покровськ — відео

Українські бійці очистили Покровськ Донецької області від російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Захисники показали, як місто виглядає сьогодні.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно зачистили місто Покровськ від російських ДРГ за участі 7-го корпусу ДШВ.
- Українські військові працюють у місті, переміщаються місцеві жителі, інформує Генштаб ЗСУ.
ЗСУ зачистили Покровськ від російських ДРГ
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Водночас пересування по самому місту суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо.
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові готують наступальні дії на трьох напрямках — Запорізькому, Покровському та Новопавлівському. В ті райони окупанти перекинуть сили з інших напрямків.
Водночас варто зазначити, що Покровський напрямок вже довгий час є найгарячішою ділянкою фронту.
