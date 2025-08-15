Сили оборони України зачистили від російських ДРГ Покровськ — відео
Сили оборони України зачистили від російських ДРГ Покровськ — відео

Генштаб ЗСУ
Покровськ
Українські бійці очистили Покровськ Донецької області від російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Захисники показали, як місто виглядає сьогодні.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно зачистили місто Покровськ від російських ДРГ за участі 7-го корпусу ДШВ.
  • Українські військові працюють у місті, переміщаються місцеві жителі, інформує Генштаб ЗСУ.

ЗСУ зачистили Покровськ від російських ДРГ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та поодиноких росіян. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі.

Водночас пересування по самому місту суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові готують наступальні дії на трьох напрямках — Запорізькому, Покровському та Новопавлівському. В ті райони окупанти перекинуть сили з інших напрямків.

Водночас варто зазначити, що Покровський напрямок вже довгий час є найгарячішою ділянкою фронту.

