Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили более 80 оккупантов РФ

Силы обороны Украины направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 22.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток произошло 107 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 79 КАБов. Кроме того, применил 1419 дронов-камикадзе, осуществил 3033 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверевое, Удачное, Молодежское, Муравко и Дачное.

Три боевых столкновения до сих пор продолжаются. Поделиться

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 53 кафира и ранили 41.