Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили более 80 оккупантов РФ

Силы обороны Украины направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно справляются с задачей срыва планов наступления российских захватчиков на Покровском направлении.
- За сутки зафиксировано 107 боевых столкновений, в результате которых ликвидировано более 80 оккупантов с боевым потенциалом.
- Враг пытался продвигаться вблизи населенных пунктов, однако украинские воины успешно отражают атаки и наносят ответные удары, поражая технику и укрытия противника.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 22.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
С начала суток произошло 107 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 79 КАБов. Кроме того, применил 1419 дронов-камикадзе, осуществил 3033 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверевое, Удачное, Молодежское, Муравко и Дачное.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 53 кафира и ранили 41.
Поражены две артиллерийские системы, 14 БПЛА, пять автомобилей, состав военно-технического имущества и пять укрытий для личного состава противника.
