Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили более 80 оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили более 80 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
потери
Читати українською

Силы обороны Украины направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно справляются с задачей срыва планов наступления российских захватчиков на Покровском направлении.
  • За сутки зафиксировано 107 боевых столкновений, в результате которых ликвидировано более 80 оккупантов с боевым потенциалом.
  • Враг пытался продвигаться вблизи населенных пунктов, однако украинские воины успешно отражают атаки и наносят ответные удары, поражая технику и укрытия противника.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 22.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток произошло 107 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 79 КАБов. Кроме того, применил 1419 дронов-камикадзе, осуществил 3033 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверевое, Удачное, Молодежское, Муравко и Дачное.

Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 53 кафира и ранили 41.

Поражены две артиллерийские системы, 14 БПЛА, пять автомобилей, состав военно-технического имущества и пять укрытий для личного состава противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных на Покровском направлении — какая ситуация
оккупанты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили почти 140 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали почти 70 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?