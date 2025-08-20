ВСУ ликвидировали почти 70 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 128 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли два ракетных удара, применив пять ракет, 43 авиационных ударов, сбросив при этом 69 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1763 дронов-камикадзе и произвели 3892 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении от начала суток противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка, Дачное и в сторону Белицкого, Родинского, Мирно.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 112 окупантов, 67 из которых — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили одну единицу автомобильной техники, четыре мотоцикла, шесть беспилотных летательных аппаратов и пункт управления БПЛА; также повреждены три артиллерийские системы и 10 укрытий для личного состава противника.