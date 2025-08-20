ЗСУ ліквідували майже 70 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 128 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 20.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 43 авіаційних ударів, скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1763 дронів-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Білицького, Родинського, Мирнограда.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 112 окупантів, 67 з яких — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили одну одиницю автомобільної техніки, чотири мотоцикли, шість безпілотних літальних апаратів та пункт управління БпЛА; також пошкоджено три артилерійські системи та 10 укриттів для особового складу противника.