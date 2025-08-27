ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку понад 150 окупантів РФ протягом доби

З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 27.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії.

Активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 151 окупанта, з яких 107 — безповоротно.

Також наші захисники знешкодили бойову броньовану машину, гармату, сім автомобілів, мотоцикл, 84 безпілотні літальні апарати та ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.