ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку понад 150 окупантів РФ протягом доби

З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли.
Головні тези:
- У період з початку доби сталося 110 бойових зіткнень на Покровському напрямку.
- Російські окупанти застосували 56 авіаційних ударів та 84 керовані авіабомби проти позицій українських військ.
- За добу українські військові знищили 151 окупанта, включаючи бойову броньовану машину, гармату, транспортні засоби та безпілотні літальні апарати.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 27.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії.
Активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення триває.
Також наші захисники знешкодили бойову броньовану машину, гармату, сім автомобілів, мотоцикл, 84 безпілотні літальні апарати та ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-