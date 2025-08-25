Покровський і Лиманський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 25.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Атаку ворогів наразі відбивають українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав чотирьох авіаударів, скинув сім КАБів, здійснив 93 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи проводять активні дії, щодо зриву планів окупанта, мають успіхи в деяких локаціях.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного, чотири бойових зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку тривають чотири атаки на позиції українських військ у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполю і Серебрянки. Сили оборони успішно зупинили шість спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорватися в районі Федорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок, один бій триває.