Покровское и Лиманское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Атаку врагов отражают украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четырех авиаударов, сбросил семь КАБов, совершил 93 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют успехи в некоторых локациях.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодязного четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении продолжаются четыре атаки на позиции украинских войск в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодец, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки. Силы обороны удачно приостановили шесть попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорваться в районе Федоровки, получил отпор.

На Краматорском направлении противник семь раз атаковал позиции сил обороны в районах Временного Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек, один бой продолжается.