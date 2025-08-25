Покровское и Лиманское направления остаются самыми горячими на фронте
Покровское и Лиманское направления остаются самыми горячими на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 76 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • На Покровском и Лиманском направлениях фронта зафиксированы самые интенсивные боевые действия.
  • Украинские защитники успешно отбивают атаки российских захватчиков и срывают их планы.

Актуальная ситуация на фронте 25 августа

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • Атаку врагов отражают украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четырех авиаударов, сбросил семь КАБов, совершил 93 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют успехи в некоторых локациях.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодязного четыре боевых столкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении продолжаются четыре атаки на позиции украинских войск в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызового.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодец, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки. Силы обороны удачно приостановили шесть попыток продвижения противника, бои продолжаются.

  • На Северском направлении враг пытался прорваться в районе Федоровки, получил отпор.

  • На Краматорском направлении противник семь раз атаковал позиции сил обороны в районах Временного Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек, один бой продолжается.

  • На Торецком направлении сегодня захватчик дважды атаковал в районах Дилиевки и Торецка. Враг КАБами ударил по Константиновке.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 32 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишине, Новозвище, Зверево, Котлы. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 30 атак, боевые столкновения продолжаются.

  • Сегодня на Новопавловском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленая Роща, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха. До сих пор продолжаются бои в четырех локациях. Враг нанес авиаудар по Гавриловке.

  • На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары по Белогорью и Железнодорожному.

  • В Ореховском направлении враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Малокатериновка и Кушугум, одну атаку захватчиков отбили украинские подразделения близ Плавнов.

  • На Приднепровском направлении боевое столкновение продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Веровке и Одрадокаменке.

