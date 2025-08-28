Ситуація на фронті — ЗСУ відбили 60 штурмів армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на фронті — ЗСУ відбили 60 штурмів армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 60.

Головні тези:

  • З початку доби ЗСУ відбили 60 штурмів російської армії вздовж усієї лінії фронту.
  • Російські вороги здійснили багато атак та авіаційних ударів по позиціях та населених пунктах українських військ.

Актуальна ситуація на фронті 28 серпня

Оперативна інформація станом на 16:00 28.08.2025 року щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири боєзіткнення. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивної системи залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районах Глибокого та Вовчанська.

  • На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Голубівки та Загризового, два боєзіткнення тривають.

  • На Лиманському напрямку сьогодні агресор 19 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. Наразі продовжуються десять боєзіткнень.

  • На Сіверському напрямку противник двічі намагався йти вперед поблизу Григорівки та Переїзного  — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.

  • На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Ступочок.

  • На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районі Щербинівки.

  • На Покровському напрямку сьогодні ворог 24 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. Бої тривають у двох локаціях.

  • На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивають три атаки ворога у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка та Запорізьке.

  • На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм. Авіація ворога вдарила по Козацькому.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Яка актуальна ситуація на фронті — зведення Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку понад 150 окупантів РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили 880 окупантів і понад 40 артсистем РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?