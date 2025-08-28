Ситуація на фронті — ЗСУ відбили 60 штурмів армії РФ

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 60.
Головні тези:
- З початку доби ЗСУ відбили 60 штурмів російської армії вздовж усієї лінії фронту.
- Російські вороги здійснили багато атак та авіаційних ударів по позиціях та населених пунктах українських військ.
Актуальна ситуація на фронті 28 серпня
Оперативна інформація станом на 16:00 28.08.2025 року щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири боєзіткнення. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районах Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Голубівки та Загризового, два боєзіткнення тривають.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор 19 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. Наразі продовжуються десять боєзіткнень.
На Сіверському напрямку противник двічі намагався йти вперед поблизу Григорівки та Переїзного — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Ступочок.
На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районі Щербинівки.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 24 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. Бої тривають у двох локаціях.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивають три атаки ворога у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка та Запорізьке.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм. Авіація ворога вдарила по Козацькому.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-