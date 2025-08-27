Яка актуальна ситуація на фронті — зведення Генштабу ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16:00 27.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили чотири атаки загарбників. Також ворог завдав 11 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 134 обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутись у районі Куп’янська. Дотепер триває три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор дванадцять разів атакував у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Одинадцять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Федорівки.