Яка актуальна ситуація на фронті — зведення Генштабу ЗСУ

З початку доби 27 серпня загальна кількість бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ вздовж усієї лінії фронту складає 76.
Головні тези:
- З початку доби 27 серпня відбулося 76 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
- На різних напрямках фронту українські війська відбили численні атаки та авіаційні удари ворога.
- Бойові дії тривають у районах Північно-Слобожанського, Курського, Куп’янського, Лиманського, Сіверського, Торецького, Покровського та інших напрямків.
Актуальна ситуація на фронті 27 серпня
Оперативна інформація станом на 16:00 27.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили чотири атаки загарбників. Також ворог завдав 11 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 134 обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.
Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку.
На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутись у районі Куп’янська. Дотепер триває три бойові зіткнення.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор дванадцять разів атакував у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Одинадцять бойових зіткнень тривають до цього часу.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Федорівки.
На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.
На Покровському напрямку сьогодні ворог двадцять вісім разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Чотири з восьми наступальних дій ворога відбито, ще чотири бойові зіткнення тривають.
