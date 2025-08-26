Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів — інфографіка

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1280 день масштабної війни Росії проти України.
- Протягом 25 серпня на фронті відбулося 174 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 26 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 26.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1077830 (+890) осіб
танків — 11134 (+4) од
бойових броньованих машин — 23178 (+3) од
артилерійських систем — 31979 (+33) од
РСЗВ — 1472 (+0) од
засоби ППО — 1211 (+0) од
літаків — 422 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53442 (+95)
крилаті ракети — 3598 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 59769 (+97)
спеціальна техніка — 3950 (+2)
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби солдати РФ завдали 67 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, вказано, що ворог використав для атак 4807 дронів-камікадзе та здійснив 4774 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.