Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов — инфографика

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 26 августа 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 26.08.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1077830 (+890) человек

танков — 11134 (+4) ед

боевых бронированных машин — 23178 (+3) ед

артиллерийских систем — 31979 (+33) ед

РСЗО — 1472 (+0) ед

средства ПВО — 1211 (+0) ед

самолетов — 422 (+0) ед

вертолетов — 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 53442 (+95)

крылатые ракеты — 3598 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 59769 (+97)

специальная техника — 3950 (+2)

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки солдаты РФ нанесли 67 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиационных бомб.

Более того, указано, что враг использовал для атак 4807 дронов-камикадзе и совершил 4774 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.