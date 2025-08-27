Какая актуальная ситуация на фронте — cводка Генштаба ВСУ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес 11 авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб, и произвел 134 обстрела, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

Три атаки отразили украинские воины в районах населенных пунктов Глубокое и Колодязное на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районе Купянска. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Лиманском направлении сегодня агрессор двенадцать раз атаковал в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодцев, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закотного, Дроновки и Шандриголового. Одиннадцать боевых столкновений длятся до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отразили одну попытку продвижения врага вблизи Федоровки.