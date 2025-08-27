Какая актуальная ситуация на фронте — cводка Генштаба ВСУ

С начала суток 27 августа общее количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ вдоль всей линии фронта составляет 76.
Главные тезисы
- Всего за сутки 27 августа произошло 76 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- На разных направлениях фронта украинские войска успешно отразили многочисленные атаки и авиационные удары врага.
- Боевые действия продолжаются в районах Северо-Слобожанского, Курского, Купянского, Лиманского, Северского, Торецкого, Покровского и других направлений.
Актуальная ситуация на фронте 27 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес 11 авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб, и произвел 134 обстрела, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
Три атаки отразили украинские воины в районах населенных пунктов Глубокое и Колодязное на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районе Купянска. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
На Лиманском направлении сегодня агрессор двенадцать раз атаковал в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодцев, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закотного, Дроновки и Шандриголового. Одиннадцать боевых столкновений длятся до сих пор.
На Северском направлении Силы обороны отразили одну попытку продвижения врага вблизи Федоровки.
На Торецком направлении противник четырежды атаковал позиции наших войск в районах Плещеевки, Торецкая и Полтавки.
На Покровском направлении сегодня враг двадцать восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Луч, Балаган, Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Филиал, Ивановка, Воскресенка и в сторону населенного пункта Январское. Четыре из восьми наступательных действий врага отражены, еще четыре боевых столкновения продолжаются.
