Какая актуальная ситуация на фронте — cводка Генштаба ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Какая актуальная ситуация на фронте — cводка Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток 27 августа общее количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ вдоль всей линии фронта составляет 76.

Главные тезисы

  • Всего за сутки 27 августа произошло 76 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • На разных направлениях фронта украинские войска успешно отразили многочисленные атаки и авиационные удары врага.
  • Боевые действия продолжаются в районах Северо-Слобожанского, Курского, Купянского, Лиманского, Северского, Торецкого, Покровского и других направлений.

Актуальная ситуация на фронте 27 августа

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес 11 авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб, и произвел 134 обстрела, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

  • Три атаки отразили украинские воины в районах населенных пунктов Глубокое и Колодязное на Южно-Слобожанском направлении.

  • На Купянском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районе Купянска. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

  • На Лиманском направлении сегодня агрессор двенадцать раз атаковал в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодцев, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закотного, Дроновки и Шандриголового. Одиннадцать боевых столкновений длятся до сих пор.

  • На Северском направлении Силы обороны отразили одну попытку продвижения врага вблизи Федоровки.

  • На Торецком направлении противник четырежды атаковал позиции наших войск в районах Плещеевки, Торецкая и Полтавки.

  • На Покровском направлении сегодня враг двадцать восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Луч, Балаган, Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

  • На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Филиал, Ивановка, Воскресенка и в сторону населенного пункта Январское. Четыре из восьми наступательных действий врага отражены, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали почти 100 оккупантов РФ
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 870 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов — инфографика
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 26 августа 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?