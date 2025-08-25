ВСУ ликвидировали 870 оккупантов РФ в течение суток

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал данные по потерям армии РФ с начала полномасштабной агрессии по состоянию на утро 25 августа.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины успешно противостоят агрессии армии РФ, ликвидировав 870 оккупантов за последние сутки.
- Общее количество потерь армии РФ превысило 1 миллион военных с начала вторжения в Украину.
- Украинские защитники не только уничтожают вражескую военную технику, но и наносят серьезный материальный ущерб агрессору.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об актуальных потерях армии РФ сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 миллиона 77 тысяч военных. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 870 окупантов, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий на фронте.
Помимо человеческих потерь враг продолжает нести значительные материальные потери.
ВСУ уничтожили:
11 130 танков (1 — за последние сутки);
23 175 боевых бронированных машин (8 — за последние сутки);
31 946 артиллерийских систем (48 — за последние сутки);
1472 реактивные системы залпового огня (РСЗО);
1 211 средств противовоздушной обороны;
422 самолета и 340 вертолетов;
53 347 оперативно-тактических БПЛА (291 — за последние сутки);
3598 крылатых ракет;
28 кораблей и катеров и 1 подлодка;
59 672 единицы автомобильной техники и автоцистерн (79 — за последние сутки);
3 948 единиц специальной техники (4 — за последние сутки).
