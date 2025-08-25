ВСУ ликвидировали 870 оккупантов РФ в течение суток

Об актуальных потерях армии РФ сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 миллиона 77 тысяч военных. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 870 окупантов, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий на фронте.