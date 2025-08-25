ВСУ ликвидировали 870 оккупантов РФ в течение суток
ВСУ ликвидировали 870 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал данные по потерям армии РФ с начала полномасштабной агрессии по состоянию на утро 25 августа.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины успешно противостоят агрессии армии РФ, ликвидировав 870 оккупантов за последние сутки.
  • Общее количество потерь армии РФ превысило 1 миллион военных с начала вторжения в Украину.
  • Украинские защитники не только уничтожают вражескую военную технику, но и наносят серьезный материальный ущерб агрессору.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об актуальных потерях армии РФ сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки, 24 августа, Силы обороны Украины уничтожили 870 российских захватчиков, 48 артсистем и 8 боевых бронированных машин.

Потери армии РФ

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 миллиона 77 тысяч военных. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 870 окупантов, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий на фронте.

Помимо человеческих потерь враг продолжает нести значительные материальные потери.

ВСУ уничтожили:

  • 11 130 танков (1 — за последние сутки);

  • 23 175 боевых бронированных машин (8 — за последние сутки);

  • 31 946 артиллерийских систем (48 — за последние сутки);

  • 1472 реактивные системы залпового огня (РСЗО);

  • 1 211 средств противовоздушной обороны;

  • 422 самолета и 340 вертолетов;

  • 53 347 оперативно-тактических БПЛА (291 — за последние сутки);

  • 3598 крылатых ракет;

  • 28 кораблей и катеров и 1 подлодка;

  • 59 672 единицы автомобильной техники и автоцистерн (79 — за последние сутки);

  • 3 948 единиц специальной техники (4 — за последние сутки).

