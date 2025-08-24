ВСУ отразили 85 штурмов армии РФ с начала суток
ВСУ отразили 85 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 85 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Силы обороны ВСУ успешно отразили 85 штурмов армии РФ за сутки.
  • Российские захватчики продолжают наступления на позиции украинских защитников.
  • На разных направлениях фронта произошло 85 боевых столкновений и множество авиационных ударов врага.

Актуальная ситуация на фронте 24 августа

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны с начала суток отразили одно наступательное действие, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Также враг нанес 11 авиационных ударов, применив при этом 18 управляемых авиационных бомб и совершил 98 обстрелов.

  • На Купянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Роща. Одно боевое столкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Серебрянка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Северском направлении враг предпринял 11 попыток продвинуться в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска. На Торецком направлении враг совершил одну атаку в районе Щербиновки.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лисовка, Зверево и в сторону населенных пунктов Родинское, Родинское. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 27 атак. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

  • Сегодня на Новопавловском направлении агрессор двенадцать раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка — в сторону населенных пунктов Новониколаевка и Камышеваха. До сих пор длится шесть боевых столкновений.

