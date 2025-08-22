Между ВСУ и армией РФ произошло 60 боев с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 60 боев с начала суток

Генштаб ВСУ
дрон
Читати українською

С начала 22 августа на фронте произошло 60 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 60 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ за 22 августа 2025 года.
  • Украинские войска успешно отразили атаки и авиационные удары от российских захватчиков на разных направлениях фронта.
  • Силы обороны Украины противодействуют вражеским атакам и успешно предотвращают продвижение агрессора в различных районах фронта.

Актуальная ситуация на фронте 22 августа

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили четыре атаки захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом пять управляемых авиабомб, и совершил 135 обстрелов, один из которых из реактивной системы залпового огня.

  • На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовка и Загрызового. Силы обороны успешно отразили три атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении украинские защитники отразили шесть наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в сторону Серебрянки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Северском направлении украинские воины отразили одну вражескую атаку, еще один бой продолжается. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Выемки и Переездного.

  • На Краматорском направлении украинские военные отразили наступление противника близ Белой Горы.

  • На Торецком направлении захватчики пять раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Щербиновки, Торецкой, Полтавки и в сторону Степановки. Константиновка пострадала от удара вражеских КАБов.

  • На Покровском направлении в течение дня противник 22 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверевое, Удачное, Молодежское, Муравко и Дачное.

  • На Новопавловском направлении агрессор восемь раз атаковал в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Ольговское, Запорожское и Темировка. Три боестолкновения продолжаются. Авиация врага ударила авиабомбами по Вишневому.

  • На Приднепровском направлении четыре попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минус 830 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Генштаб ВСУ
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — ВСУ отразили 77 штурмов армии РФ на 10 направлениях
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов — инфографика
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 22 августа 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?