Между ВСУ и армией РФ произошло 60 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили четыре атаки захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом пять управляемых авиабомб, и совершил 135 обстрелов, один из которых из реактивной системы залпового огня.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовка и Загрызового. Силы обороны успешно отразили три атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили шесть наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в сторону Серебрянки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины отразили одну вражескую атаку, еще один бой продолжается. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении украинские военные отразили наступление противника близ Белой Горы.

На Торецком направлении захватчики пять раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Щербиновки, Торецкой, Полтавки и в сторону Степановки. Константиновка пострадала от удара вражеских КАБов.

На Покровском направлении в течение дня противник 22 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверевое, Удачное, Молодежское, Муравко и Дачное.

На Новопавловском направлении агрессор восемь раз атаковал в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Ольговское, Запорожское и Темировка. Три боестолкновения продолжаются. Авиация врага ударила авиабомбами по Вишневому.