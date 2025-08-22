Між ЗСУ та армією РФ відбулося 60 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 22.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому п’ять керованих авіабомб, та здійснив 135 обстрілів, один із яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового. Сили оборони успішно відбили три атаки, ще два боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, ще один бій наразі триває. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку українські військові відбили наступ противника поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки. Костянтинівка постраждала від удару ворожих КАБів.

На Покровському напрямку протягом дня противник 22 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку агресор вісім разів атакував у районі населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка. Три боєзіткнення наразі тривають. Авіація ворога вдарила авіабомбами по Вишневому.