Мінус 830 окупантів. Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Мінус 830 окупантів. Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
танк

За останню добу, з 20 до 21 серпня, росіяни втратили на фронті ще 830 солдатів, 315 дронів та автотехніку.

Головні тези:

  • За добу було зафіксовано втрати російських окупантів на фронті: 830 солдатів, 315 дронів та автотехніки.
  • Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 21 серпня 2025 орієнтовно склали: 1 073 530 осіб особового складу, 11 120 танків, 23 157 бойових броньованих машин, 31 789 артилерійських систем та інше.

Актуальні втрати РФ на фронті

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Актуальні втрати РФ

  • Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 073 530 (+830) осіб;

  • танків — 11120 (+1) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 157 (+5) од.;

  • артилерійських систем — 31 789 (+41) од.;

  • РСЗВ — 1 471 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1 209 (+1) од.;

  • літаків — 422 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 340 (+0) од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 52 469 (+315) од.;

  • крилатих ракет — 3 565 (+0) од.;

  • кораблів / катерів — 28 (+0) од.;

  • підводних човнів — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 59 316 (+114);

  • спеціальної техніки — 3 944 (+1).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили 940 окупантів РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 70 штурмів армії РФ
Генштаб ЗСУ
фронт
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували майже 70 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?