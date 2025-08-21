Мінус 830 окупантів. Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

За останню добу, з 20 до 21 серпня, росіяни втратили на фронті ще 830 солдатів, 315 дронів та автотехніку.
Головні тези:
- За добу було зафіксовано втрати російських окупантів на фронті: 830 солдатів, 315 дронів та автотехніки.
- Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 21 серпня 2025 орієнтовно склали: 1 073 530 осіб особового складу, 11 120 танків, 23 157 бойових броньованих машин, 31 789 артилерійських систем та інше.
Актуальні втрати РФ на фронті
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 серпня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 073 530 (+830) осіб;
танків — 11120 (+1) од.;
бойових броньованих машин — 23 157 (+5) од.;
артилерійських систем — 31 789 (+41) од.;
РСЗВ — 1 471 (+1) од.;
засобів ППО — 1 209 (+1) од.;
літаків — 422 (+0) од.;
гелікоптерів — 340 (+0) од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 52 469 (+315) од.;
крилатих ракет — 3 565 (+0) од.;
кораблів / катерів — 28 (+0) од.;
підводних човнів — 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 59 316 (+114);
спеціальної техніки — 3 944 (+1).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-