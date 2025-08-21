Минус 830 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

За последние сутки, с 20 по 21 августа, россияне потеряли на фронте еще 830 солдат, 315 дронов и автотехнику.
Главные тезисы
- За последние сутки войска РФ потеряли 830 солдат, 315 дронов и автотехнику, согласно данным Генштаба ВСУ.
- Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 21.08.2025 года составили более миллиона человек личного состава и тысячи единиц техники.
Актуальные потери РФ на фронте
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 21 августа 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 1 073 530 (+830) человек;
танков — 11120 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 23 157 (+5) ед;
артиллерийских систем — 31 789 (+41) ед;
РСЗО — 1 471 (+1) ед;
средств ПВО — 1 209 (+1) ед;
самолетов — 422 (+0) ед;
вертолетов — 340 (+0) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 52 469 (+315) ед;
крылатых ракет — 3 565 (+0) ед;
кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 59 316 (+114);
специальной техники — 3 944 (+1).
