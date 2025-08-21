Минус 830 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Минус 830 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
танк
Read in English
Читати українською

За последние сутки, с 20 по 21 августа, россияне потеряли на фронте еще 830 солдат, 315 дронов и автотехнику.

Главные тезисы

  • За последние сутки войска РФ потеряли 830 солдат, 315 дронов и автотехнику, согласно данным Генштаба ВСУ.
  • Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 21.08.2025 года составили более миллиона человек личного состава и тысячи единиц техники.

Актуальные потери РФ на фронте

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Актуальные потери РФ

  • Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 21 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 073 530 (+830) человек;

  • танков — 11120 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 157 (+5) ед;

  • артиллерийских систем — 31 789 (+41) ед;

  • РСЗО — 1 471 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1 209 (+1) ед;

  • самолетов — 422 (+0) ед;

  • вертолетов — 340 (+0) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 52 469 (+315) ед;

  • крылатых ракет — 3 565 (+0) ед;

  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед;

  • подводных лодок — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 59 316 (+114);

  • специальной техники — 3 944 (+1).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 940 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 70 штурмов армии РФ
Генштаб ВСУ
фронт
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали почти 70 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?