ВСУ обезвредили 940 оккупантов РФ в течение суток

За последние сутки, с 18 на 19 августа, россияне потеряли на фронте еще 940 солдат. Также ВСУ уничтожили многие артсистемы, дроны и автотехники противника.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы предприняли успешные операции против российских войск, уничтожив 940 оккупантов за последние сутки.
- В ходе боев украинцы также обезвредили множество артсистем, дронов и автотехники противника, что значительно ослабило позиции РФ на фронте.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 18 августа 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 1 070 890 (940) человек;
танков — 11 118 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 23 148 (+5) ед;
артиллерийских систем — 31 632 (+43) ед;
РСЗО — 1469 (+1) ед.;
средств ПВО — 1208 (+0) ед;
самолетов — 422 (+0) ед;
вертолетов — 340 (+0) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 51 685 (+157);
крылатые ракеты — 3558 (+0) ед;
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводные лодки — одна;
автомобильной техники и автоцистерн — 58 937 (+116);
специальной техники — 3942 (+0) ед.
