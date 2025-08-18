ВСУ обезвредили 940 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили 940 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

За последние сутки, с 18 на 19 августа, россияне потеряли на фронте еще 940 солдат. Также ВСУ уничтожили многие артсистемы, дроны и автотехники противника.

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы предприняли успешные операции против российских войск, уничтожив 940 оккупантов за последние сутки.
  • В ходе боев украинцы также обезвредили множество артсистем, дронов и автотехники противника, что значительно ослабило позиции РФ на фронте.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Актуальные потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 18 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 070 890 (940) человек;

  • танков — 11 118 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 148 (+5) ед;

  • артиллерийских систем — 31 632 (+43) ед;

  • РСЗО — 1469 (+1) ед.;

  • средств ПВО — 1208 (+0) ед;

  • самолетов — 422 (+0) ед;

  • вертолетов — 340 (+0) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 51 685 (+157);

  • крылатые ракеты — 3558 (+0) ед;

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед;

  • подводные лодки — одна;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 58 937 (+116);

  • специальной техники — 3942 (+0) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб отчитался об успехах ВСУ на Северо-Слобожанском направлении
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили почти 140 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 17 августа 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?