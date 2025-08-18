ЗСУ знешкодили 940 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили 940 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

За останню добу, з 18 на 19 серпня, росіяни втратили на фронті ще 940 солдатів. Також ЗСУ знищили багато артсистем, дронів та автотехніки противника.

Головні тези:

  • ЗСУ за останню добу знищили 940 окупантів РФ та велику кількість артсистем і автотехніки ворога.
  • Загальні бойові втрати армії РФ у конфлікті з Україною за період з 2022 по 2025 рік включають втрати особового складу, військової техніки та озброєння.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Актуальні втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 070 890 (+940) осіб;

  • танків — 11 118 (+2) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 148 (+5) од.;

  • артилерійських систем — 31 632 (+43) од.;

  • РСЗВ — 1469 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1208 (+0) од.;

  • літаків — 422 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 340 (+0) од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51 685 (+157);

  • крилаті ракети — 3558 (+0) од.;

  • кораблів / катерів — 28 (+0) од.;

  • підводні човни — один;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 58 937 (+116);

  • спеціальної техніки — 3942 (+0) од..

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб звітував про успіхи ЗСУ на Північно-Слобожанському напрямку
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили майже 140 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 17 серпня 2025 року

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?