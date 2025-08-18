ЗСУ знешкодили 940 окупантів РФ протягом доби

За останню добу, з 18 на 19 серпня, росіяни втратили на фронті ще 940 солдатів. Також ЗСУ знищили багато артсистем, дронів та автотехніки противника.
Головні тези:
- ЗСУ за останню добу знищили 940 окупантів РФ та велику кількість артсистем і автотехніки ворога.
- Загальні бойові втрати армії РФ у конфлікті з Україною за період з 2022 по 2025 рік включають втрати особового складу, військової техніки та озброєння.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 070 890 (+940) осіб;
танків — 11 118 (+2) од.;
бойових броньованих машин — 23 148 (+5) од.;
артилерійських систем — 31 632 (+43) од.;
РСЗВ — 1469 (+1) од.;
засобів ППО — 1208 (+0) од.;
літаків — 422 (+0) од.;
гелікоптерів — 340 (+0) од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51 685 (+157);
крилаті ракети — 3558 (+0) од.;
кораблів / катерів — 28 (+0) од.;
підводні човни — один;
автомобільної техніки та автоцистерн — 58 937 (+116);
спеціальної техніки — 3942 (+0) од..
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-