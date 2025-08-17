Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ
Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 17 серпня 2025 року

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу 4 райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, чотири артилерійські засоби, чотири склади військового майна й боєприпасів та пункт управління російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1271 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 17 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 17.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 069 950 (+900) осіб,

  • танків — 11 116 (+4) од;

  • бойових броньованих машин — 23 143 (+8) од;

  • артилерійських систем — 31 589 (+49) од;

  • РСЗВ — 1 468 (+1) од;

  • засобів ППО — 1 208 (+1) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51 528 (+186) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 58 821 (+88) од.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали по території України 68 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, вказано, що ворог використав для атак 4718 дронів-камікадзе та здійснив 5955 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 140 — з реактивних систем залпового вогню.

