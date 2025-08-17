Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу 4 райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, чотири артилерійські засоби, чотири склади військового майна й боєприпасів та пункт управління російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1271 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 17 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 17.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 069 950 (+900) осіб,
танків — 11 116 (+4) од;
бойових броньованих машин — 23 143 (+8) од;
артилерійських систем — 31 589 (+49) од;
РСЗВ — 1 468 (+1) од;
засобів ППО — 1 208 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51 528 (+186) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 58 821 (+88) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали по території України 68 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, вказано, що ворог використав для атак 4718 дронів-камікадзе та здійснив 5955 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 140 — з реактивних систем залпового вогню.
