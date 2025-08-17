Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства, четыре состава военного имущества и боеприпасов и пункт управления российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 17 августа 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 17.08.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 069 950 (+900) человек,

танков — 11 116 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 23 143 (+8) ед;

артиллерийских систем — 31 589 (+49) ед;

РСЗО — 1 468 (+1) ед;

средств ПВО — 1208 (+1) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 51 528 (+186) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 58821 (+88) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины 68 авиационных ударов, сбросив 127 управляемых авиационных бомб.

Более того, указано, что враг использовал для атак 4718 дронов-камикадзе и произвел 5955 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 140 — из реактивных систем залпового огня.