Генштаб звітував про успіхи ЗСУ на Північно-Слобожанському напрямку

На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення українських населених пунктів.

ЗСУ мають успіхи на Північно-Слобожанському напрямку

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України майор Андрія Ковальов.

За його словами, на відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.

Ковальов зазначив, що з метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника.

Зокрема активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області, повідомив речник. Поширити

Оператори бойових дронів на Північно-Слобожанському напрямку знищили дві позиції російських пілотів FPV-дронів, дві мінометні позиції, укриття, бліндажі, а також склад з боєприпасами.