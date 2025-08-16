Генштаб звітував про успіхи ЗСУ на Північно-Слобожанському напрямку
Генштаб звітував про успіхи ЗСУ на Північно-Слобожанському напрямку

ЗСУ
Джерело:  Укрінформ

На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення українських населених пунктів.

Головні тези:

  • Українські воїни мають успішні дії на Північно-Слобожанському напрямку з метою знищення противника.
  • ЗСУ активно просуваються з відстані від 1 до 2,5 кілометрів на відповідних ділянках.
  • Оператори бойових дронів успішно знищили позиції російських пілотів та одну складську позицію з боєприпасами.

ЗСУ мають успіхи на Північно-Слобожанському напрямку

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України майор Андрія Ковальов.

За його словами, на відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.

Ковальов зазначив, що з метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника.

Зокрема активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області, повідомив речник.

Оператори бойових дронів на Північно-Слобожанському напрямку знищили дві позиції російських пілотів FPV-дронів, дві мінометні позиції, укриття, бліндажі, а також склад з боєприпасами.

