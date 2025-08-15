Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 65 боїв

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. З початку цієї доби відбулося 65 бойових зіткнень.
Головні тези:
- З початку доби відбулося 65 бойових зіткнень між Збройними силами України та армією РФ.
- Сили оборони успішно стримують натиск противника на різних напрямках, відбивши атаки та штурми.
- Ворог завдав авіаційних ударів та обстріляв позиції українських військ та цивільних населених пунктів.
Актуальна ситуація на фронті 15 серпня
Оперативна інформація станом на 16:00 15.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 32 керовані авіабомби, а також здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Ще два бойові зіткнення продовжуються до цього часу.
На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Загалом з початку доби на даному напрямку відбулося два бойові зіткнення.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Григорівка. Одне бойове зіткнення триває.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська.
На Краматорському напрямку українські захисники зупинили атаку противника в районі Оріхово-Василівки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість штурмових дій поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, п’ять боєзіткнень тривають досі.
На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Запорізьке, Ольгівка. Сили оборони успішно відбили дві ворожі штурмові дії, ще три атаки тривають дотепер.
На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.
На Оріхівському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.
На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів в бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-