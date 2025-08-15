Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 65 боев

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 65 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 65 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Силы обороны успешно сдерживают натиск противника и отражают атаки в разных направлениях.
- Враг наносит авиационные удары и обстреливает позиции украинских войск и гражданских населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 15 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 32 управляемых авиабомба, а также осуществил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово. В целом с начала суток на данном направлении произошло два боевых столкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодец, Ямполь, Григоровка. Одно боевое столкновение продолжается.
На Северском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили атаку противника в районе Орехово-Василовки.
На Торецком направлении враг совершил шесть штурмовых действий вблизи Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Луч, Покровск, Зверевое, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают напор и отразили 24 атаки противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
В Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Малиевка, Запорожское, Ольговка. Силы обороны успешно отразили два вражеских штурмовых действия, еще три атаки продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Белогорья.
На Ореховском направлении сегодня враг не предпринимал наступательных действий.
На Приднепровском направлении украинские воины отразили три атаки оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.
