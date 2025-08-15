Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 65 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 32 управляемых авиабомба, а также осуществил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово. В целом с начала суток на данном направлении произошло два боевых столкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодец, Ямполь, Григоровка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Северском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили атаку противника в районе Орехово-Василовки.