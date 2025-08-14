ВСУ уничтожили 990 оккупантов и 5 танков РФ в течение суток

За прошедшие сутки, с 13 на 14 августа, враг потерял на поле боя 990 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 5 танков, 29 единиц артиллерии и до двухсот дронов.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 14 августа 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 067 100 (990) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 104 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 23 130 (+3) ед;
артиллерийских систем — 31 458 (+29) ед;
РСЗО — 1466 (+1) ед;
средств ПВО — 1207 (+0) ед;
самолетов — 421 (+0) ед;
вертолетов — 340 (+0) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 51 043 (+191) ед;
крылатых ракет — 3558 (+0) ед;
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 58 456 (+191) ед;
специальной техники — 3937 (+0) ед.
