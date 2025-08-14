ВСУ уничтожили 990 оккупантов и 5 танков РФ в течение суток
ВСУ уничтожили 990 оккупантов и 5 танков РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
танк
За прошедшие сутки, с 13 на 14 августа, враг потерял на поле боя 990 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 5 танков, 29 единиц артиллерии и до двухсот дронов.

Главные тезисы

  • В Вооруженных силах Украины за сутки ликвидировано 990 оккупантов и уничтожено 5 танков РФ.
  • По данным Генштаба ВСУ, также уничтожены 29 единиц артиллерии и около 200 дронов врага.
  • Актуальные потери армии РФ в войне против Украины включают более миллиона убитых/раненых солдат, а также значительное количество потерянной военной техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Актуальные потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 14 августа 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 067 100 (990) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 11 104 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 130 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 31 458 (+29) ед;

  • РСЗО — 1466 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1207 (+0) ед;

  • самолетов — 421 (+0) ед;

  • вертолетов — 340 (+0) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 51 043 (+191) ед;

  • крылатых ракет — 3558 (+0) ед;

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед;

  • подводных лодок — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 58 456 (+191) ед;

  • специальной техники — 3937 (+0) ед.

