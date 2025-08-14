ЗСУ знищили 990 окупантів та 5 танків РФ протягом доби
ЗСУ знищили 990 окупантів та 5 танків РФ протягом доби

За минулу добу, з 13 на 14 серпня, ворог втратив на полі бою 990 осіб особового складу. Також ЗСУ знищили 5 танків, 29 одиниць артилерії та до двохсот дронів.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно провели операцію, знищивши 990 осіб ворожого складу і 5 танків РФ.
  • Українські сили також ліквідували 29 одиниць артилерії та близько 200 дронів ворога.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.

Актуальні втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 067 100 (+990) осіб поранено/ліквідовано;

  • танків — 11 104 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 130 (+3) од.;

  • артилерійських систем — 31 458 (+29) од.;

  • РСЗВ — 1466 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1207 (+0) од.;

  • літаків — 421 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 340 (+0) од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51 043 (+191) од.;

  • крилатих ракет — 3558 (+0) од.;

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.;

  • підводних човнів — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 58 456 (+191) од.;

  • спеціальної техніки — 3937 (+0) од.

