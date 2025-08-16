Генштаб отчитался об успехах ВСУ на Северо-Слобожанском направлении

На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия для уничтожения противника и освобождения украинских населенных пунктов.
Главные тезисы
- Украинские воины продолжают успешные действия на Северо-Слобожанском направлении для уничтожения противника и освобождения украинских населенных пунктов.
- ВСУ активно продвигаются на соответствующих участках, расстояние продвижения составляет от 1 до 2,5 км.
ВСУ имеют успехи на Северо-Слобожанском направлении
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины майор Андрея Ковалев.
По его словам, на соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км.
Ковалев отметил, что с целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских окупантов в определенных локациях содержатся зоны сплошного огневого поражения противника.
Операторы боевых дронов на Северо-Слобожанском направлении уничтожили две позиции российских пилотов FPV-дронов, две минометные позиции, укрытия, блиндажи, а также склад с боеприпасами.
