ВСУ отразили почти 70 атак армии РФ с начала суток

С начала этих суток произошло 68 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ отразили 68 атак армии РФ, успешно обороняя позиции и населенные пункты.
- На различных направлениях фронта произошли боевые столкновения, где украинские войска отбили множество нападений и авиаударов.
- Активные действия украинских подразделений привели к значительным успехам в срыве планов оккупантов на некоторых участках фронта.
Актуальная ситуация на фронте 16 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло две атаки вражеских войск. Кроме того, враг нанес 5 авиаударов, сбросив 14 управляемых авиабомб, а также осуществил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых девять из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют определенные успехи в некоторых локациях.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи населенного пункта Каменка.
На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка. Шесть из девяти атак отразили украинские воины, бои продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодцы и в сторону Серебрянки и Григорьевки, два боестолкновения продолжаются.
Однажды кафиры пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки.
На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовых действия в районах Торецкая, Дилиевки и в сторону Плещеевки. Одно сражение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Лысовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Муравко и Филипп. Силы обороны сдерживают напор и отразили 24 атаки противника, до сих пор бои продолжаются в двух локациях.
В Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новохацкое, Свободное Поле, Мирное, Воскресенка, Малиевка и Ольговское. Силы обороны уже отразили четыре вражеских штурма, еще четыре столкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении авиационный удар потерпел населенный пункт Белогорья; на Ореховском — под вражескими КАБами оказались Преображенка и Орехов.
В Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам, также нанес авиаудар по району населенного пункта Казацкое.
