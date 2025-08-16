ВСУ отразили почти 70 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло две атаки вражеских войск. Кроме того, враг нанес 5 авиаударов, сбросив 14 управляемых авиабомб, а также осуществил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых девять из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют определенные успехи в некоторых локациях.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка. Шесть из девяти атак отразили украинские воины, бои продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодцы и в сторону Серебрянки и Григорьевки, два боестолкновения продолжаются.

Однажды кафиры пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки.