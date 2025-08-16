ВСУ отразили почти 70 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили почти 70 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала этих суток произошло 68 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили 68 атак армии РФ, успешно обороняя позиции и населенные пункты.
  • На различных направлениях фронта произошли боевые столкновения, где украинские войска отбили множество нападений и авиаударов.
  • Активные действия украинских подразделений привели к значительным успехам в срыве планов оккупантов на некоторых участках фронта.

Актуальная ситуация на фронте 16 августа

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло две атаки вражеских войск. Кроме того, враг нанес 5 авиаударов, сбросив 14 управляемых авиабомб, а также осуществил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых девять из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют определенные успехи в некоторых локациях.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи населенного пункта Каменка.

  • На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка. Шесть из девяти атак отразили украинские воины, бои продолжаются.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодцы и в сторону Серебрянки и Григорьевки, два боестолкновения продолжаются.

  • Однажды кафиры пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки.

  • На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовых действия в районах Торецкая, Дилиевки и в сторону Плещеевки. Одно сражение продолжается до сих пор.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Лысовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Муравко и Филипп. Силы обороны сдерживают напор и отразили 24 атаки противника, до сих пор бои продолжаются в двух локациях.

  • В Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новохацкое, Свободное Поле, Мирное, Воскресенка, Малиевка и Ольговское. Силы обороны уже отразили четыре вражеских штурма, еще четыре столкновения продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении авиационный удар потерпел населенный пункт Белогорья; на Ореховском — под вражескими КАБами оказались Преображенка и Орехов.

  • В Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам, также нанес авиаудар по району населенного пункта Казацкое.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили почти 200 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 990 оккупантов и 5 танков РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 65 боев
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?