ЗСУ відбили майже 70 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 16.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося дві атаки ворожих військ. Крім того, ворог завдав 5 авіаударів, скинувши 14 керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких дев’ять — з реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи проводять активні дії, щодо зриву планів окупанта, мають певні успіхи в деяких локаціях.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районі населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. Шість з дев’яти атак відбили українські воїни, бої продовжуються.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, два боєзіткнення тривають.

Один раз окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районі Григорівки.