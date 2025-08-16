ВСУ отразили механизированный штурм армии РФ на Купянском направлении — видео

Впервые за долгое время россияне пытались совершить масштабный механизированный штурм на Купянском направлении с использованием танков, боевых бронированных машин и пехоты. Благодаря скоординированным действиям украинских подразделений наступление было полностью остановлено.

ВСУ отразили механизированный штурм армии РФ под Купянском

На Купянском направлении враг впервые за долгое время пытался совершить масштабный механизированный штурм на левом берегу реки Оскол, в частности, на направлении Лиман Первый — Купянск.

По данным ОСУВ "Днепр", противник пытался прорвать оборону украинских войск, применив два танка и три боевых бронированных машин.

Однако ВСУ дали жесткий отпор: повреждена и уничтожена техника, а около двух десятков разбежавшихся из поврежденных машин вражеских пехотинцев потерпели огневое поражение.

Держим оборону, уничтожаем врага и сжигаем его технику! Всё будет Украина!

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко подтвердил, что после "удачных переговоров" на Аляске "россияне поверили в себя" и впервые за долгое время пытались провести механизированный штурм с бронетехникой на Купянском направлении.

По его данным, противник двигался колонной:

два танка,

три МТЛБ,

около 40 человек личного состава.

Как объяснил военный, благодаря скоординированным действиям 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС", 116 отдельной механизированной бригады и 15 БрОП "Кара-Даг" наступление было остановлено полностью, а все пять единиц бронированной техники врага уничтожены.