ЗСУ відбили механізований штурм армії РФ на Куп’янському напрямку — відео
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили механізований штурм армії РФ на Куп’янському напрямку — відео

ОСУВ "Хортиця"
ЗСУ
Read in English

Вперше за довгий час росіяни намагалися здійснити масштабний механізований штурм на Куп’янському напрямку з використанням танків, бойових броньованих машин та піхоти. Завдяки скоординованим діям українських підрозділів наступ було повністю зупинено.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ вдалося відбити масштабний механізований штурм армії РФ на Куп’янському напрямку.
  • Завдяки координованим діям українських підрозділів наступ противника було повністю зупинено, знищено бронетехніку та підбито ворожих піхотинців.
  • Українські військові вибили п'ять одиниць броньованої техніки агресора та завдали вогневі удари по бійцях, які розбіглися від пошкоджених машин.

ЗСУ відбили механізований штурм армії РФ під Куп’янськом

На Куп’янському напрямку ворог вперше за довгий час намагався здійснити масштабний механізований штурм на лівому березі річки Оскіл, зокрема на напрямку Лиман Перший — Куп’янськ.

За даними ОСУВ "Дніпро", противник намагався прорвати оборону українських військ, застосувавши два танки та три бойові броньовані машини.

Однак ЗСУ дали жорстку відсіч: пошкоджено та знищено техніку, а близько двох десятків ворожих піхотинців, що розбіглися з пошкоджених машин, зазнали вогневого ураження.

Тримаємо оборону, знищуємо ворога та палимо його техніку! Все буде Україна!

Командир 429 окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко підтвердив, що після "вдалих переговорів" на Алясці "росіяни повірили в себе" та вперше за довгий час намагалися провести механізований штурм із бронетехнікою на Куп’янському напрямку.

За його даними, противник рухався колоною:

  • два танки,

  • три МТЛБ,

  • близько 40 осіб особового складу.

Як пояснив військовий, завдяки скоординованим діям 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС", 116 окремої механізованої бригади та 15 БрОП "Кара-Даг" наступ було зупинено повністю, а всі п’ять одиниць броньованої техніки ворога знищено.

