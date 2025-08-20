Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 70 штурмов армии РФ
Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 70 штурмов армии РФ

Генштаб ВСУ
фронт
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 71.

  • Силы обороны Украины успешно отразили более 70 штурмов российских захватчиков.
  • На разных направлениях фронта произошли сотни боевых столкновений с использованием артиллерии и авиации.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, с новыми атаками и обстрелами со стороны врага.

Актуальная ситуация на фронте 20 августа

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Авиация захватчиков нанесла 8 ударов, сбросив при этом 19 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 124 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 11 из которых из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголовки и в направлении Екатериновки. Два боестолкновения продолжаются.

  • В Купянском направлении враг безрезультатно один раз атаковал позиции украинских подразделений в направлении Купянска.

  • На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила 24 атаки на позиции украинцев в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодец, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григоровка. В настоящее время продолжается шесть боевых столкновений.

  • На Северском направлении с начала суток противник трижды атаковал вблизи Григоровки, Переездного и в сторону Федоровки.

  • На Краматорском направлении противник безрезультатно провел атаку по направлению к населенному пункту Ступочки.

  • На Торецком направлении наши защитники отразили две вражеские попытки вклиниться в нашу оборону в районах Торецкая и Щербиновки.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 20 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в сторону. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 16 атак.

  • На Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филиала, Камышевахи, Январского и Новогригорьевки, еще пять боестолкновений продолжаются.

  • На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в направлении Приморского. Вражеская авиация нанесла авиаудар по району населенного пункта Белогорья.

  • На Приднепровском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Бургунка, Николаевка, Львов, предпринял одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений.

