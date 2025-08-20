Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 70 штурмів армії РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 20.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулася одна ворожа атака. Авіація загарбників завдала 8 ударів, скинувши при цьому 19 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 124 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 11 з яких із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та у напрямку Катеринівки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог безрезультатно один раз атакував позиції українських підрозділів у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила 24 атаки на позиції українців у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка. Наразі тривають шість бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку з початку доби противник тричі атакував поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку противник безрезультатно провів атаку у напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили дві ворожі спроби вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Мирнограда. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмів ворожих військ в районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в напрямку Приморського. Ворожа авіація завдала авіаудару по району населеного пункту Білогір’я.