Ситуація на фронті — ЗСУ відбили 77 штурмів армії РФ на 10 напрямках

Оперативна інформація станом на 16:00 21.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили дві атаки загарбників. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 122 артилерійські обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили п’ять наступальних дій ворога в районах Голубівки, Ямполя та Куп’янська.

На Лиманському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва.

На Сіверському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах Серебрянки, Виїмки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районах Костянтинівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку 24 рази протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне. Одне бойове зіткнення триває дотепер.