Ситуация на фронте — ВСУ отразили 77 штурмов армии РФ на 10 направлениях

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили две атаки захватчиков. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 122 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Домашнее, Амбарное, Западное.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили пять наступательных действий врага в районах Голубовки, Ямполя и Купянска.

На Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Диброва.

На Северском направлении противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянки, Выемки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции сил обороны в районах Константиновки и Предтечиного.

На Торецком направлении захватчики четырежды атаковали в районах Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецкая.

На Покровском направлении 24 раза в течение суток начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Николаевка, Родинское, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Уют, Котлино, Удачное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.